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بورصة وشركات
البورصة تترقب انتعاشة مؤكدة
السبت 08 سبتمبر 2018 10:05 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
سعيد والأعصر: 17 ألف نقطة مستهدفات المؤشر الرئيسى بنهاية العام
متولى: مصر تحتل صدارة الأسواق الناشئة الأكثر جذباً للأجانب
كمال: أسهم البتروكيماويات والأسمنت على موعد مع تحركات قوية
عبدالقادر: جلوبال تليكوم والسويدى من نجوم السوق حتى أواخر 2018
شريف عمر ومنى عبدالباري
سيطرت النظرة التفاؤليه على توقعات خبراء التحليل الفنى ورؤساء أقسام أبحاث اقتصادية، بعدد من بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية، حول تحركات مؤشرات البورصة حتى نهاية العام الجارى، بجانب رؤيتهم باستمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق، باعتبارها من بين أكثر الأسواق الناشئة جذبا.
واختلفت التوقعات بين المحلليين الفنيين حول مستهدفات المؤشر الرئيسى للسوق، ففريق رجح أن يختبر المؤشر مستويات قريبة من 17 ألف نقطة فى ظل الأداء الإيجابى لأسهم القطاع العقارى، والبنك التجارى الدولى، فى حين سيطر التفاؤل بشكل أكبر على آراء فريق أخر، وتوقعوا توجه المؤشر لمستويات 18400 نقطة، التى كان يتداول قربها فى أبريل الماضى.
وحدد المحللون عدة نقاط ايجابية تكتنف سوق الأوراق المالية تعزز فرص الصعود، منها النتائج المالية القوية للشركات المقيدة، وسيطرة الطابع الشرائى على تعاملات المستثمرين الأجانب، وانتهاء الموجة التصحيحية الهابطة بالبورصة، التى شهدتها مع نهايات الربع الثانى، علاوة على اقتراب تنفيذ أكثر من طرح سواء لشركات حكومية وخاصة برؤوس أموال مرتفعة للغاية.
ورشح الخبراء عدة قطاعات كالعقارى، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك لاقتناص صدارة اهتمامات المستثمرين الأجانب فى الفترة المقبلة.
بينما قال أبوبكر إمام، رئيس قسم الأبحاث بشركة سيجما القابضة، إن السوق المصرية ما زالت فى صدارة اهتمامات المستثمرين الأجانب عند البحث عن فرص استثمارية واعدة بالأسواق الناشئة، شارحاً أن مصر باتت تتسم بمعدلات مرتفعة من الاستقرار السياسى والاقتصادى، وهو ما ظهر فى التقييمات الأخيرة من وكالات التصنيف العالمية على غرار موديز.
وأشار إلى أن عدداً من الأسواق الناشئة كالأرجنتين وتركيا، استطاعت جذب مزيد من المتعاملين خلال الشهور الماضية برفع أسعار الفائدة، إلا أن التحديات الاجتماعية والسياسية لن ترشحهما لاستقطاب مزيد من الأموال والمستثمرين خلال العام الحالى.
وأوضح أن السوق المحلية مرشحة بقوة لحصد مزيد من المكاسب خلال الربع الأخير من العام الحالى، مع ظهور تحول فى جدول اهتمامات المستثمرين بالقطاعات المحركة للسوق، متابعاً: القطاع العقارى سيفقد بريقه لمتعاملى البورصة مع نهاية العام فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه القطاع بشكل عام فيما يخص أليات العرض والطلب، بما يلمح لاحتمالية رغبة المتعاملين فى تخفيض مراكز أسهم القطاع العقارى فى محافظهم المالية.
واستطرد: هناك بعض القطاعات المرشحة لدى المستثمرين الأجانب لاقتناص القمة من القطاع العقارى، على غرار الأغذية والمشروبات التى بدأت فى التعافى التام من سلبيات تحرير سعر الصرف، وضمان الطلب المتزايد على منتجاتها، بجانب البترول والغاز، فى ظل الاكتشافات اللافتة فى البحر المتوسط، وطرح العديد من الأماكن للبحث والتنقيب عن البترول، علاوة على سير الحكومة فى إجراءات رفع الدعم النهائى.
وأكد أن قطاعات البتروكيماويات والأسمدة باتت تحتل مكانة مرتفعة فى اهتمامات المستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية، فى ظل التوقعات الايجابية بتحسن نتائج أعمال شركات القطاع، مع إلغاء الدعم الحكومى على أسعار بيعها، والسماح بالتصدير، كما تطرق إلى أن قطاع السياحة قد يشهد أول اهتمام فعلى من المستثمرين بنهاية العام الجارى.
وشدد على استمرار ارتفاع الطلب على أسهم القطاعين البنكى والخدمات المالية غير المصرفية بسوق الأوراق المالية، نظراً لقوة الأداء المالى والتشغيلى لشركات القطاعين، بعد قرار تحرير سعر الصرف، مختتماً بالقول: البورصة بحاجة إلى جذب مزيد من الشركات والأوراق المالية للقيد لزيادة التداولات بشكل كاف لتلبية تطلعات المستثمرين الأجانب.
وفى نفس السياق قال عبدالرحمن متولى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة مرشح لاختبار مستويات 18400 نقطة مع نهايات العام الحالى، فى ظل الأداء الايجابى للأسهم، ونتائج الأعمال الجيدة للشركات المقيدة.
وأكد أن السوق المحلية ما زالت الأكثر جاذبية فى الأسواق الناشئة أمام المستثمرين الأجانب، ضارباً المثال بأن التحرك التراكمى لسلوك المستثمرين الأجانب فى البورصة منذ نهاية أبريل الماضى وحتى الأن هو صافى شرائى، بما يقلل من أيه مخاوف من خروج أموالهم لأسواق أخرى اتجهت لرفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن أن أداء البورصة خلال الفترة الماضية يبعث رسالة بشأن إمكانية بدء موجة صعودية للمؤشرات تدفعها لاختبار مستويات قريبة من 16 ألف نقطة على المدى القصير، شريطة استمرار القوى الشرائية، وبمجرد استمرار تداول المؤشر الرئيسى فوق مستوى 16 ألف نقطة، فمن المؤكد أن تختبر البورصة مستويات 17 ألف نقطة على المدى المتوسط.
ونصح رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، متعاملى البورصة بتبنى استراتيجية الاحتفاظ بالأسهم، انتظاراً لصعود السوق على المدى القصير، قائلاً: المرحلة الراهنة غير مناسبة على الإطلاق لتخفيف مراكز أو بيع الأسهم.
وأوضح أن المؤشر الرئيسى بمجرد اختباره مستوى 17 ألف نقطة سيواجه موجة جنى أرباح لافتة من حملة الأسهم، وهو إجراء طبيعى وصحى سيدفع المؤشرات للبقاء رهينة المسار العرضى المائل للهبوط لمدة قصيرة يعاود بعدها الصعود.
وقال إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن السوق سيجرى حركة تصحيحية متوسطة الأجل ليستعيد اتجاهه الصاعد طويل الأجل، متجهاً صوب 17000 نقطة، بنهاية الربع الأخير من العام الحالي.
وفى طريقه لإحراز 17000 نقطة، سيمر المؤشر EGX30 بمستويات مقاومة 16000، ثم 16400 نقطة، وفقا للسعيد.
وأشار إلى أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة سيكون أداءه نسبيا أقل ديناميكية من المؤشر الثلاثينى، متأثرا بالتحركات السلبية لسهم عز الدخيلة المستحوذ على نحو 22% من الوزن النسبى للمؤشر.
وحول تحركات الأسهم القيادية صاحبة الأوزان النسبية الأعلى على المؤشر الثلاثينى، قال إن سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على نحو ثلث الوزن النسبى للمؤشر، يواجه مستوى مقاومة 86.5 جنيه، سينجح حالة تجاوزه الإغلاق عند مستوى 89 جنيه، فيما يتجه سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صوب 13 جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم القابضة صوب 5 جنيهات، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة صوب 20 جنيهاً.
وعلى صعيد القطاعات المتوقع تحركها بقوة وإحراز نتائج جيدة خلال الفترة المتبقية من العام، قال إن قطاع العقارات سيتصدر المشهد فى الربع الأخير من العام، لافتاً لاستمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم المصرية، باعتبارها من أقوى الأسواق الناشئة، التى استطاعات تفادى زيادة حدة أزماتها المالية.
وأشار إلى أن تحسن تقيييم وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر من شأنه تعزيز فرص صعود مؤشرات البورصة المصرية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، تزامناً مع اقتراب تنفيذ أكثر من طرح لشركات حكومية وخاصة برؤوس أموال مرتفعة، مقللاً من الأثار السلبية لموجة البيع اللافت للأجانب بالبورصة خلال الشهور القليلة الماضية، واللجوء لأسواق ناشئة أخرى.
وفقدت الحكومة المصرية نحو 5.7 مليار دولار فى صورة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين خلال الربع الثانى من العام الحالى، وفقاً لما قاله محمد معيط، وزير المالية، بالإشارة إلى أن استثمارات الأجانب بلغت 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 23.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.
وأوضح أن سلسلة مبيعات الأجانب بالسوق المحلية خلال الشهور الماضية تحمل مؤشراً ايجابياً، يتمثل فى سهولة تخارج المستثمرين، وحصولهم على الأموال وتحويلها للخارج دون أيه عراقيل أو عدم توافر سيولة، بما يؤكد للجميع وتحديداً الأجانب انتهاء أزمة عدم توافر العملات الأجنبية، واستعادة مصر الاستقرار النقدى والمالى.
واتفق معه محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، فى التحرك القوى لقطاع العقارات فى الربع الأخير من العام الحالى، وبشكل خاص أسهم طلعت مصطفى الذى سيتجه صوب 13 جنيه، وبالم هيلز صوب 3.60 جنيه، ومدينة نصر صوب 12.5 جنيه، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» نحو 26.5 جنيه، ومصر الجديدة نحو 38 جنيهاً، وقدر إحراز التجارى الدولى مستوى 91 جنيهاً.
ورأى أن السوق ستتجه نحو الصعود خلال الربع الأخير من العام الحالى، مقدرا للمؤشر الرئيسى للسوق EGX30 تحركات قرب مستوى 17000 نقطة، لافتا إلى أن تجاوز مستوى 16230 نقطة يعد جواز مرور للمؤشر يدفعه للارتفاع.
وأشار إلى أن أى تراجع عقب تجاوز المستوى الأخير لا يبعث على القلق، وسيكون انخفاضا حميدا سيعاود السوق بعده الصعود مرة أخرى.
ورجح اتجاه مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صوب 760 نقطة، وسط تحركات جيدة لبعض الأسهم المدرجة، ومن بينها الزيوت المستخلصة ومنتجاتها صوب 1.50 جنيه، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية «فوديكو» صوب 15 جنيهاً، والشمس للإسكان والتعمير نحو 7.80 جنيه، والاستثمار العقارى العربى «إليكو» عند 0.90 جنيه.
فيما قال أحمد شحاتة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة شعاع مصر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة فى طريقها لملامسة مستويات 18500 نقطة بنهاية العام الحالى، مدعومة بطرح العديد من الشركات الخاصة والعامة، بالإضافة لدخول مؤسسات أجنبية للسوق لأول مرة.
وخلال أغسطس الماضى، ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة %2.75 إلى مستوى 16009 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.38 إلى مستوى 747 نقطة، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه، ليصل إلى 882 مليار جنيه، مقارنة مع 874 مليار جنيه، فى يوليو الماضى.
وسجلت مشتريات الأجانب خلال الفترة من يناير - أغسطس 10.444 مليار جنيه، بتراجع 281 مليونا مقارنة بيناير- يوليو، والذى سجلت مشترياتهم فيه 10.725 مليار جنيه.
وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز، إن السوق سيشهد تحركات قوية فى الربع الأخير من العام الحالى، فى ضوء الحصص الإضافية التى سيتم طرحها بالشركات الحكومية التى تعد أحد أهم محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والطروحات الخاصة أيضا.
كما توقع أن يشهد الربع الأخير من العام حل لأزمة الاستحواذ على جلوبال تيليكوم، وهو ما سينعكس إيجابا على أحجام التداولات بالسوق، بجانب الخفض المتوقع للفائدة إلى %14.5 خلال الربع الأخير من العام، وفقا لتوقعات بايونيرز.
ورأى عامر أن قطاعات الأسمنت، والبتروكيماويات، والعقارات، خاصة أسهم مصر الجديدة، يستهدف 34 جنيهاً، وإعمار مصر 5.20 جنيه، والشمس للإسكان 9.25 جنيه.
كما توقع أن يغلق المؤشر الثلاثينى العام على مستويات تحوم قرب 17000 نقطة، فى ظل مستهدفات سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر عليه بقيمة 92 جنيه، بدعم النتائج القوية المحققة فى النصف الأول من 2018.
وحقق البنك التجارى الدولى نموا بنسبة %23.4 فى أرباحه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى لتصل إلى 4.42 مليار جنيه، مقارنة مع 3.58 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضي.
ولفت إلى أنه من بين الأسهم التى ستحقق أداء قويا أيضا جلوبال تيلكوم، الذى سيكون عند مستويات 5.45 جنيه بنهاية العام، والسويدى إليكتريك بقيمة 218 جنيه.
وحول أداء المؤسسات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى، قال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إنها سوف تعزز تحركاتها فى ظل الطروحات الحكومية المتوقعة، وأيضا طروحات شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المؤشرات الجيدة للاقتصاد الكلى كترقية وكالة موديز الدولية تصنيفها للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، من شأنها دعم تحركات السوق خلال الفترة المتبقية من العام.
ولفت إلى أن قطاعات البتروكيماويات، والعقارات، والأسمنت سيشهدان تحركات قوية خلال الربع الأخير من العام، وخاصة الأخيرين فى ضوء أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة معدلات البناء.
وقال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل الإسلامى للسمسرة، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى التى تتضمن ترقية نظرة مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، و تراجع معدلات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادى للربع الأخير من العام المالى الماضى، عند %5.4 والتى لم تحدث منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات من شأنها دعم سوق المال ليتجه صوب 17000 نقطة مع إغلاقات العام الحالى، فيما أوضح أن القطاعات التى ستتحرك بشكل إيجابى تتضمن قطاعات الغاز والبترول، والبتروكيماويات، والعقارات.
ورأى أن المؤسسات ستكون هى المحرك الأساسى للسوق فى الربع الأخير من العام الحالى، وهو ما سيدفع المؤشر الثلاثينى للمعدلات السابق ذكرها، وبالتبعية المؤشر السبعيني.
يشار إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة egx30 صعد بنسبة %8.85 خلال النصف الأول من العام الحالى، ليغلق عند مستوى 16348 نقطة، مدعوما بشكلب أساسى من الطابع الشرائى للأجانب، التى وصلت مشترياتهم إلى 11.75 مليار جنيه، فيما بلغت مبيعات العرب نحو 350 مليون جنيه.
وتأثرت البورصة خلال النصف الأول بعدة تحديات، منها عمليات جنى الأرباح التى استمرت أكتر من شهر ونصف، وذلك بعد انطلاقة جيدة للبورصة فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
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