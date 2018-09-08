«القابضة الكويتية» تخاطب بنوكًا محلية ومؤسسات دولية لتمويل «الخشب المضغوط»





■ عبدالمنعم: حصلنا على أرض المشروع من «التنمية الصناعية».. وتحديد هيكل التمويل خلال شهرين

مصطفى طلعتخاطبت الشركة القابضة المصرية الكويتية مؤسسات وبنوكًا محلية ودولية لتمويل مشروع مصنع لإنتاج الخشب المضغوط والذى يجرى تدشينه بمحافظة بنى سويف بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.وأعلنت القابضة الكويتية، فى بيان للبورصة الأسبوع الماضى، أن الشركة العالمية للاستثمارات المالية – تابعة - قامت بالبدء فى أعمال تدشين مصنع على مساحة 300 ألف متر لإنتاج الخشب المضغوط على مرحلتين.وقال هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إنه من المقرر تحديد هيكل تمويل المشروع النهائى خلال شهرين على أن يتم تمويل جزء منه ذاتيًا، وآخر عبر قروض من مؤسسات محلية وأجنبية.وأشار عبدالمنعم، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة حصلت على الأرض من هيئة التنمية الصناعية، وتم سداد جزء من قيمتها بشكل نقدى، على أن تُسدد النسبة المتبقية فى صورة أقساط.وأوضح أن الشركة خاطبت البنوك المحلية التى تتعامل معها، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة التعمير، وأبدت ترحيبها بالمشاركة فى المشروع عن طريق التمويل.وأكد أن الشركة ستحدد جميع الخيارات التمويلية المتاحة بناء على عدة محاور منها سعر الفائدة وفترات سداد، وسابقة الأعمال مع جهات التمويل أو المساهمة فى مشروعات شبيهة لمصنع الألواح الخشبية.ولفت إلى أن سياسة الشركة تعتمد على مشاركة الرواد وأصحاب الخبرة فى المجالات التى تعتزم الدخول فيها، موضحًا أن القابضة الكويتية سبق أن دخلت فى قطاع توصيل الغاز بمشاركة شركة «شل» العالمية، وكذلك ساهمت فى الإسكندرية للأسمدة بمشاركة «أبوقير للأسمدة» والصناعات الكيماوية.وأوضح أن رغبة البنوك والمؤسسات المالية فى التمويل نتجت عن أهمية المشروع بخلق منتجات بديلة للمستورد، واستخدام الخامات المحلية وتنمية مناطق الصعيد وتوفير عدد كبير من فرص العمل.وكشف عبدالمنعم عن بحث خيارات دخول مؤسسات التمويل الدولية فى المشروع سواء عن طريق المساهمة فى المشروع بالتمويل فقط أو من خلال حصص بالمصنع.وتوقعت «القابضة»، فى وقت سابق، الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والبدء فى تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 150 ألف متر خلال النصف الأول من عام 2020.