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استثمار
2 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية لشراء البترول ومليار للسلع التموينية
السبت 08 سبتمبر 2018 10:00 ص
سحر نصر جديد
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سحر نصر: الاتفاق فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم توفير سلع أساسية لنحو 67 مليون مواطن
المال - خاص
فعلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى الاتفاقية الإطارية المخصصة لاستيراد السلع والمنتجات البترولية بقيمة 3 مليارات دولار.
وتتضمن الاتفاقية تخصيص مليارى دولار لصالح هيئة البترول ومليار دولار للسلع التموينية.
وشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضى، توقيع الاتفاق التنفيذى بين المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لدعم توفير سلع تموينية لمصر بقيمة مليار دولار، يستفيد منها 67 مليون مواطن، وذلك فى اطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع اساسية للمواطنين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا الاتفاق فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم توفير سلع اساسية للمواطنين لنحو 67 مليون مواطن، وفى اطار زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وتنفيذاً للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، حيث يتضمن دعم مواد تموينية وغذائية وذلك لصالح مصر.
واعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك حتى 2021 لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، فى تقديم برامج دعم فنى لمؤسسات دعم التجارة فى مصر وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وقالت الوزيرة أن مؤسسة التمويل حريصه على التنوع فى مصادر التمويل بين مصر والبنك الاسلامى للتنمية، موضحة أن كانت الاتفاقيات السابقة تركز على البترول فقط، لكن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على التنسيق مع وزارة التموين لدعم السلع التموينية نظرا لدورها فى توفير الامن الغذائى، وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر، وذكرت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، على جذب استثمارات فى قطاع التموين.
من جانبه، اكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن هذا الاتفاق يتيح فرص اكبر وتوفير للعملة الصعبة لوزارة التموين من أجل تقديم المزيد من السلع الاساسية للمواطنين، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة سحر نصر، بما توليه من توفير دعم لهذا الاتفاق، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم فى سد الفجوة الخاصة بالزيت والسكر، وتأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.
وقال المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة:»إننا فى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التى تنطوى عليها هذه الاتفاقية والتى من شأنها ترسيخ العلاقات بين مصر والمؤسسة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر من أجل احداث المزيد من التنمى لافتاً إلى أن وزيرة الاستثمار دعمت تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
وذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، قامت، بإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع حكومة مصر ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمبلغ إجمالى قدره 9.2 مليار دولا وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامى للتنمية (ISDB)، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامى للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالى 1،675 مليار دولار لمصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح، كما دعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) منذ إنشائها فى عام 2008 وحتى أغسطس 2018، مصر بنحو 7،274 مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، وتقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة، بما فيها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB).
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