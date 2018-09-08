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اقتصاد وأسواق
حقيقة إعلان التربية والتعليم مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلمًا
السبت 08 سبتمبر 2018 01:35 ص
وزارة التربية والتعليم المصرية
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وزارة التربية والتعليم المصرية
المال - خاص:
كشف أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إعلان الوزارة مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلمًا، قائلًا إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة.
وأكد متحدث «التعليم»، ان تلك الشائعات تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا أي تعيينات على مستوى كل الوزارات وليس التربية والتعليم فقط.
وناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تُروج عبر صفحات السوشيال ميديا، والمواقع الإلكترونية، مطالبًا إياهم بالتحقق من أي معلومة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو الصفحات الرسمية للوزارة والمتحدث الرسمي.
وأضاف أن الدولة بها مليون و350 ألف معلمًا، معقبًا بأن هذا العدد كافي للمنظومة التعليمية سواء لتغييرها في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي أو تطويرها في المراحل التعليمية الأخرى.
وزارة التربية والتعليم
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