أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حقيقة إعلان التربية والتعليم مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلمًا

وزارة التربية والتعليم المصرية
وزارة التربية والتعليم المصرية
أخبار متعلقة
small-img
استعدادات وزارة التربية والتعليم للامتحانات.. أهم فقرات توك شو الليلة
small-img
تفاصيل تعاون بوينج للطائرات مع وزارة التربية والتعليم
small-img
التربية والتعليم : أجلنا الامتحانات لحين تطهير الوزارة من الإخوان
small-img
"القوى العاملة": لا استغناء عن أي معلم بوزارة التربية والتعليم الكويتية
small-img
نقابة الصحفيين تدين ممارسات وزارة التربية والتعليم "غير المسئولة"
وزارة التربية والتعليم المصرية

المال - خاص:

كشف أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إعلان الوزارة مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلمًا، قائلًا إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وأكد متحدث «التعليم»، ان تلك الشائعات تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا أي تعيينات على مستوى كل الوزارات وليس التربية والتعليم فقط.

وناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تُروج عبر صفحات السوشيال ميديا، والمواقع الإلكترونية، مطالبًا إياهم بالتحقق من أي معلومة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو الصفحات الرسمية للوزارة والمتحدث الرسمي.

وأضاف أن الدولة بها مليون و350 ألف معلمًا، معقبًا بأن هذا العدد كافي للمنظومة التعليمية سواء لتغييرها في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي أو تطويرها في المراحل التعليمية الأخرى.
وزارة التربية والتعليم
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا