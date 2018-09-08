وزير التموين: الوزارة أضافت مليون ونصف مولود إلى البطاقات خلال شهر

المال - خاص:





قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أضافت نحو مليون ونصف المليون مولود إلى بطاقات التموين، خلال شهر من تاريخ بدء إضافة المواليد.





وفتحت مكاتب التموين أبوابها في الأول من أغسطس الماضي، لإضافة المواليد الجدد، وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل.



