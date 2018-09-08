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اقتصاد وأسواق

وزير التموين: الوزارة أضافت مليون ونصف مولود إلى البطاقات خلال شهر

وزير التموين المصيلحي
وزير التموين المصيلحي
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انفراد| مواعيد استلام طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين
وزير التموين المصيلحي

المال - خاص:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أضافت نحو مليون ونصف المليون مولود إلى بطاقات التموين، خلال شهر من تاريخ بدء إضافة المواليد.

وفتحت مكاتب التموين أبوابها في الأول من أغسطس الماضي، لإضافة المواليد الجدد، وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل.

وأوضح وزير التموين أن المليون ونصف المليون بطاقة فيها أكثر من 6 ملايين مواطن، وآخر موعد لتصحيح البيانات 7 نوفمبر المقبل.
بطاقات التموين
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