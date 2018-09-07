أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حصة المؤسسات تققز إلى 78.8 % من تنفيذات البورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
أخبار متعلقة
small-img
مستثمر يرفع حصته فى العربية للاستثمارات بقيمة 1.1 مليون جنيه
small-img
المؤسسات المصرية والعربية تدفعان البورصة لمواصلة الهبوط بالمنتصف
small-img
كاسل العقارية تبيع حصة في راية القابضة بـ11 مليون جنيه
small-img
المؤسسات الأجنبية تدفع البورصة للصعود بمنتصف الثلاثاء
small-img
تحالف 3 صناديق استثمارية يستحوذ على حصة أغلبية في " فوري "
البورصة المصرية

مصطفى طلعت:

قفزت حصة المؤسسات ذات الملاءة المالية إلى 78.8% من تنفيذات البورصة المصرية خلال الاسبوع الجاري؛ بينما استحوذ الافراد على النسبة المتبقية.

وارتفعت حصة المؤسسات؛ على غير العادة؛ بعد التعاملات القوية من المستثمرين الاجانب على السندات الحكومية في حين جاءت تعاملاتهم علي الاسهم بشكل طبيعي. 

يشار إلى ان الاجانب سجلوا صافي مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه على اسهم وسندات مصرية خلال تعاملات الأسبوع.
البورصة المصرية ضريبة البورصة أخبار البورصة مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا