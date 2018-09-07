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بورصة وشركات
حصة المؤسسات تققز إلى 78.8 % من تنفيذات البورصة
الجمعة 07 سبتمبر 2018 11:53 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
قفزت حصة المؤسسات ذات الملاءة المالية إلى 78.8% من تنفيذات البورصة المصرية خلال الاسبوع الجاري؛ بينما استحوذ الافراد على النسبة المتبقية.
وارتفعت حصة المؤسسات؛ على غير العادة؛ بعد التعاملات القوية من المستثمرين الاجانب على السندات الحكومية في حين جاءت تعاملاتهم علي الاسهم بشكل طبيعي.
يشار إلى ان الاجانب سجلوا صافي مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه على اسهم وسندات مصرية خلال تعاملات الأسبوع.
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