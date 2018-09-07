مصطفى طلعت:



قفزت حصة المؤسسات ذات الملاءة المالية إلى 78.8% من تنفيذات البورصة المصرية خلال الاسبوع الجاري؛ بينما استحوذ الافراد على النسبة المتبقية.

وارتفعت حصة المؤسسات؛ على غير العادة؛ بعد التعاملات القوية من المستثمرين الاجانب على السندات الحكومية في حين جاءت تعاملاتهم علي الاسهم بشكل طبيعي.