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سيـــاســة
ترامب: الولايات المتحدة واليابان بدأتا مفاوضات تجارية
الجمعة 07 سبتمبر 2018 08:23 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة واليابان بدأتا مناقشات بشأن التجارة، مضيفًا أن طوكيو تعرف أنها ”ستخسر صفقة كبيرة“ إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاقية.
وأبلغ ترامب صحفيين على متن طائرة الرئاسة: ”إننا نبدأ ذلك“. وأضاف قائلا ”في الواقع، اليابان اتصلت بنا.. هم جاءوا الأسبوع الماضي“.
وقال ترامب ”إذا لم نعقد اتفاقًا مع اليابان، فإن اليابان تعرف أنها ستخسر صفقة كبيرة“.
دونالد ترامب
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