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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ترامب: الولايات المتحدة واليابان بدأتا مفاوضات تجارية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة واليابان بدأتا مناقشات بشأن التجارة، مضيفًا أن طوكيو تعرف أنها ”ستخسر صفقة كبيرة“ إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاقية.

وأبلغ ترامب صحفيين على متن طائرة الرئاسة: ”إننا نبدأ ذلك“. وأضاف قائلا ”في الواقع، اليابان اتصلت بنا.. هم جاءوا الأسبوع الماضي“.

وقال ترامب ”إذا لم نعقد اتفاقًا مع اليابان، فإن اليابان تعرف أنها ستخسر صفقة كبيرة“.
دونالد ترامب
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