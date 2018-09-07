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اقتصاد وأسواق
التضامن: عودة 467 من حجاج الجمعيات الأهلية.. غدا
الجمعة 07 سبتمبر 2018 07:43 م
حجاج بيت الله الحرام
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حجاج بيت الله الحرام
المال- خاص
صرح أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعي، بأنه سيتقدم بتقرير عن موسم الحج لهذا العام إلى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عقب انتهاء موسم الحج وعودة جميع حجيج التضامن الاجتماعى إلى أرض الوطن بسلامة الله، مؤكدًا أن موسم الحج لهذا العام شهد تعاونًا واسعًا مع الجانب السعودى ولم يشهد أي تكدسات للحجاج بالمطارات مع تقديم خدمات متميزة.
وأوضح أن غدًا السبت 8 سبتمبر سيشهد عودة 467 حاجًّا من المدينة المنورة إلى أرض الوطن، ومن المقرر أن تنتهى عمليات تفويج الحجيج لأرض الوطن 10 سبتمبر الحالي.
وأشار عبد الموجود إلى أن إجمالي الحجيج الذى عاد لأرض الوطن 9878 حاجًّا من إجمالي 12 ألفًا و445 حاجًّا منذ بدء عمل الجسر الجوي، وأن إجمالي الحجيج المتواجد حاليًّا بالمدينة المنورة 2570 حاجًّا.
وفي إطار متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية أكد عبد الموجود أنه تتم متابعة 3 حالات من القليوبية والإسكندرية وسوهاج تم احتجازها بالمستشفيات لتلقّي العلاج اللازم لها ويتم التأكد من تلقّيهم الرعاية الصحية الكاملة.
وأضاف عبد الموجود أن غرفة عمليات البعثة ستظل في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجيج مع استمرار متابعة عمل لجان المطارات لحين عودة إجمالي الحجيج لأرض الوطن مع استمرار تلقّي مقترحات وشكاوى الحجيج على الرقم (00966563593425).
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