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اتصالات وتكنولوجيا
بدء الدورات التدريبية لشباب الخريجين بمجمع صناعة بورسعيد
الجمعة 07 سبتمبر 2018 07:34 م
بدء الدورات التدريبية لشباب الخريجين بمجمع صناعة بورسعيد
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بدء الدورات التدريبية لشباب الخريجين بمجمع صناعة بورسعيد
بورسعيد- أمانى العزازي
دشّن مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد، المرحلة الأولى من تدريب 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة المتقدمين للمنحة المجانية المقدمة من مؤسسة مصر الخير ووزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
قالت سامية شاكر، مدير مجمع خدمة الصناعة فرع بورسعيد، إنه تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات؛ بهدف تنمية المهارات الفنية والتدريب فى مجالات السلامة والصحة المهنية طبقًا لمعايير هيئة الأوشا الأمريكية والهيدروليك والنيوماتيك وإصلاح وصيانة المحمول وتجارة الأثاث والصيانة الكهربية للمنازل والتبريد والتكييف.
وكان الدكتور عصام البكل، مدير مجمع الصناعة بالأكاديمية العربية، قد انتهى من اختيار المتدربين بعد اجتيازهم الاختبارات الشخصية،
حيث تستهدف المِنح التدريبية الفئات العمرية من 18 إلى 35 عامًا من خريجى المدارس الفنية الصناعية والتجارية وخريجي الجامعات.
وتستهدف منحة الإنتاج الحربي ومصر الخير إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لسوق العمل بما يلبي احتياجات المشروعات القومية من التخصصات الفنية المؤهلة.
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