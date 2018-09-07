بدء الدورات التدريبية لشباب الخريجين بمجمع صناعة بورسعيد

وكان الدكتور عصام البكل، مدير مجمع الصناعة بالأكاديمية العربية، قد انتهى من اختيار المتدربين بعد اجتيازهم الاختبارات الشخصية،

حيث تستهدف المِنح التدريبية الفئات العمرية من 18 إلى 35 عامًا من خريجى المدارس الفنية الصناعية والتجارية وخريجي الجامعات.