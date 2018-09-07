تعرف على موعد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

محمود زكي









قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه سيتم بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالحيين الأول والثاني بالمدينة، والتي أُجريت القرعة عليها أبريل الماضي، وذلك يوم الأربعاء المقبل وعلى مدار 7 أيام.





وأكد عبد الرحمن أنه سيتم تسليم 6 قطع بالحى الأول بالمدينة، والتي تبدأ من 112 إلى 118 يوم الأربعاء، في حين سيتم تسليم القطع من رقم 119 إلى 125 يوم الخميس، وسيتم تسليم القطع من 77 إلى 80 يوم الأحد 16 من الشهر الحالي، والتي تقع في المجاورة الثانية من الحي الأول.





ولفت إلى أن يوم الاثنين 17 من الشهر الحالي ستشهد تسليم القطع من 152 إلى 166، والتي تقع في المجاورة الثانية من الحي الثاني، في حين ينتهي تسليم قطع الإسكان المتميز يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه، وذلك للقطع 167 إلى 173 من المنطقة نفسها.





وأوضح أن يومي 19 و20 من الشهر الحالي تم تخصيصها للأفراد الذين تخلفوا عن تسلم قطع الأراضي الخاصة بهم.





وأشار أن الجهاز يستعد لتنفيذ مشروعات بقيمة 378 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019، منوهًا بأن المشروعات التي سيتم تنفيذها هي استكمال وحدات الإسكان الاجتماعي وترفيق عدد من الأراضي، مشيرًا إلى أن الميزانية الحالية تقل على سابقتها بقيمة 20 مليون جنيه.





وذكر أنه تم ترفيق 48 فدانًا خلال الفترة الحالية، بعدد قطع تصل إلى 184 قطعة، وسيتم استغلالها لصالح أراضي الإسكان الاجتماعي.



