أخميم الجديدة تنفذ 68 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة

تنفيذ محطة محولات كهربية بتكلفة 900 مليون جنيه





محمود زكي







قالت المهندسة يسرا على، نائب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه يتم تسليم 40 عمارة إسكان اجتماعي بطاقة 800 عمارة، والتي تم طرحها بنظام الإيجار بالمدينة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوحدات بنظام الإيجار شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للحصول على الوحدات.





وأضافت، في تصريحات لـ"المال"، أن عدد الطلبات التي جاءت للجهاز للحصول على وحدة سكنية جاءت أضعاف الوحدات السكنية المعروضة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تلك الوحدات خلال موخرًا حيث استغرقت مدة التنفيذ حوالي 12 شهرًا.





وأوضحت نائب رئيس الجهاز أنه جار تنفيذ 68 عمارة إسكان اجتماعي بطاقة 1600 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا مربعًا، إذ تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 240 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام من بداية التنفيذ.





وأشارت إلى أنه تم طرح عدد من المشروعات الخِدمية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي والتي تتضمن تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة وملاعب خماسية.





وأضافت أن الجهاز يستعد لطرح مخبز آلي بنظام حق الانتفاع على سبع سنوات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرح حضانة بنظام حق الانتفاع؛ لخدمة سكان منطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة.





وأوضحت أنه يتم تنفيذ محطة محولات أخميم، والتي تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذها، حيث تبلغ تكلفة تنفيذ تلك المحطة حوالي 900 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك المحطة يهدف إلى تغذية المدينة والمناطق المجاورة.





ولفتت إلى أن الجهاز نجح في بيع وحدتين تجاريتين وصيدلية، حيث سجل أعلى سعر للمتر التجاري 21500 جنيه للمتر، في حين سجل أقل سعر للمتر 15500 جنيه، وسجل سعر المتر للصيدلية قيمة 20500 جنيه.





وأوضحت نائب رئيس الجهاز أن ذلك المزاد يعد الأول بالمدينة منذ نشأتها، مشيرة إلى أن سعر بيع المتر مُرضٍ ويرجع إلى كون المدينة بها العديد من المشروعات الخِدمية والبنية التحتية القوية، بالإضافة إلى كونها قريبة من المدينة الأم، وكذلك نهر النيل وهو ما يجعل موقعها متميزًا.