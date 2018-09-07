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ثقافة وفنون
بورسعيد تقرر تطوير مبنى الفنار القديم
الجمعة 07 سبتمبر 2018 06:12 م
محافظة بورسعيد
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محافظة بورسعيد
أمانى العزازي
تعتزم محافظة بورسعيد تطوير فنار بورسعيد القديم وافتتاحه فى احتفالات بورسعيد بعيدها القومى، ديسمبر المقبل، بالتنسيق مع قائد القوات البحرية. ويشمل المشروع تطوير المبنى بكل مشتملاته.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أعضاء المجلس الأعلى للثقافة ببورسعيد، برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، وبحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب.
وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المجلس الأعلى للثقافة بالمحافظة بما يضمه من قامات فكرية في مختلف المجالات، سيكون صاحب الدور الرئيسي في إعادة بناء الإنسان، كما أن المجلس عليه أن يضع الخطوات لإعادة القوى الناعمة من خلال الإنسان المصري المنتمي لوطنه والمتسلح بالحقائق والقيم والحاضر مع كل قضايا التنمية التي تجري على أرض مصر في الوقت الحاضر ليكون قادرًا على مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.
وقال المحافظ إن المجلس عليه أن يواجه مشكلة تجريف العقول وتغيير الثقافات التي أضرت بالقيم المصرية الأصيلة في العقود الأخيرة، وخاصة في المجتمع البورسعيدي بعد التحولات الجذرية التي حدثت منذ نشأة المنطقة الحرة، وأنه متفائل بقدرة المجلس على إحداث هذا التغيير مع الأجيال الناشئة من طلبة المدارس وأهالى قرى جنوب وغرب بورسعيد.
وأكد المحافظ دعم المحافظة الكامل لمساعدة المجلس في أداء المهامّ المطلوبة منه، واستجاب المحافظ لعدد من أفكار وطلبات أعضاء المجلس التي تمثلت في الموافقة على إقامة مركز لفنون العمارة الإسلامية في قاعتين ملحقتين بساحة المسجد العباسي بعد تطويره.
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