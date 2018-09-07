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نقل وملاحة
أحمد عبدالهادي ينفي تصريحات مناشدة المنتحرين الابتعاد عن المترو
الجمعة 07 سبتمبر 2018 05:47 م
المترو
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المال - خاص:
نفى أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة المترو، تصريحات منسوبة عنهم تضمن مناشدة المنتحرين الابتعاد عن المترو.
وقال عبدالهادى، في بيان له، اليوم الجمعة: "تابعت خلال الـ 48 ساعة السابقة مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا عن تصريحات منسوبة لى بالكذب بخصوص الانتحار الملحوظ خلال هذه الفترة داخل محطات المترو.
وأضاف عبدالهادي، هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة، ولم تصدر مني مطلقًا فى أى موقع أو قنوات تليفزيونية، ومصدر الخبر موقع قناة الجزيرة القطرية.
وأكد: "عناوين الخبر غير دقيقة وكيف أناشد المنتحرين والمنتحر شخص مات بالفعل؟".
وتساءل أين تصريحاتى فى هذه المواقع.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء منشورات مواقع الجزيرة الالكترونية لأنها تستهدف المؤسسات الوطنية لإثارة البلبلة والفتن بين المصريين.
مترو الأنفاق
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