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اقتصاد وأسواق
التضامن : خصصنا 91 مليون جنيه لمواجهة السيول هذا العام
الجمعة 07 سبتمبر 2018 05:39 م
وزارة التضامن الاجتماعي
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وزارة التضامن الاجتماعي
المال- خاص
وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات وتوفير كل التدابير، سواء المادية أو العينية، في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع حدوث سيول مع بداية فصل الخريف.
كما عقدت الوزيرة عددًا من الاجتماعات على مدار الأيام الماضية مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لتنسيق الأدوار في مواجهة السيول والتعاون لتقديم الإمكانات المتاحة لديهم لاستخدامها في هذا الغرض؛ إيمانا من الوزارة بالدور الإيجابي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى في مثل تلك الظروف، على رأسها مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرى.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الوزارة خصصت، هذا العام، مبلغ 91 مليون و328 ألف جنيه للإغاثة المحلية، حيث يوجد لدى الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية بكل مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة لتكون على أهبة الاستعداد لتولّي المهام الإغاثية المطلوبة.
وأضافت أن الوزارة بدأت مبكرًا توفير كل مهمات الإغاثة العينية بالمديريات على مستوى جميع المحافظات من خيام وبطاطين ومراتب ووسائد، وتم، خلال الأيام القليلة الماضية، تخصيص 3 ملايين جنيه لشراء احتياجات جديدة من مهمات الإغاثة بعد عمل حصر للأرصدة الفعلية الموجودة بالمحافظات والوقوف على الاحتياجات الفعلية، خاصة في المحافظات الأكثر عرضة للسيول والمخاطر، وهي محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء.
وتم التوجيه بعمل اختبارات لأجهزة ومعدات الإغاثة واستبدال التالف منها، حيث تم تزويد مديريات التضامن بمهامّ إغاثية بلغت، هذا العام، 3395 خيمة و46723 بطانية و3288 مرتبة، وعدد وسائد بلغ 2948؛ تحسبًا لحدوث أي ظروف طارئة.
وعلى المستوى التدريبي قامت الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، للعاملين بإدارات الإغاثة في المديريات على مستوى الجمهورية؛ للتدريب على كيفية مواجهة الكوارث والتي من ضمنها السيول؛ لسرعة الاستجابة لاحتواء الأزمات.
وزارة التضامن الاجتماعي
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