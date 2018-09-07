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رياضة
صور | الرياضة تنظم مهرجان دراجات في ميدان التحرير
الجمعة 07 سبتمبر 2018 05:21 م
شعار وزارة الشباب والرياضة
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المال - خاص
نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، مهرجانًا للدراجات بالتعاون مع الاتحاد المصري، بمشاركة أكثر من 200 مشارك ومشاركة، بدءًا من ميدان التحرير ومرورًا بجولة بمنطقة الزمالك والانتهاء بحديقة المسلة.
ويهدف المهرجان إلى تعظيم دور الرياضة في حياة كل فرد في المجتمع، خاصة لما لها من تأثير إيجابي على الصحة العامة للجسم.
حضر المهرجان اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، ووجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات.
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