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بورصة وشركات
الأجانب يتخلون عن أسهم وسندات مصرية بقيمة 2.3 مليار جنيه في أسبوع
الجمعة 07 سبتمبر 2018 05:10 م
البورصة المصرية
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مصطفى طلعت
كشف تقرير حديث عن البورصة المصرية، تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه على أسهم وسندات مصرية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وذكر التقرير الصادر عن إدارة البورصة، وصل "المال" نسخة منه، أن إجمالي قيمة التداول علي السندات والمتعاملون الرئيسيون قد بلغ 6.5 مليار جنيه عبر بيع وشراء 6.6 مليون سند.
وأشارت البيانات إلى تراجع صافي مشتريات الأجانب التراكمية في البورصة منذ بداية العام، لتسجل 8.1 مليار جنيه بنهاية هذا الأسبوع، مقارنة بمشتريات قدرها 10.4 مليار مسجلة، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن المستثمرين العرب حققوا صافي بيع بقيمة 143.7 مليون جنيه خلال الأسبوع المذكور، في حين لم يشير التقرير إلى تعاملاتهم منذ بداية العام.
وعلى صعيد تعاملات الأسهم فقط، تكشف البيانات التاريخية للبورصة عن تحقيق الأجانب صافي بيعي بقيمة 20.8 مليون جنيه على مدار جلسات الأسبوع الماضي والباقي لصالح السندات، وفقًا لسامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية.
وقال إن الأزمة التي تمر بها اقتصادات الأسواق الناشئة دفعت الأجانب لسحب بعض استثماراتها من محفظة الديون المصرية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت حالة تباين خلال تعاملات هذا الأسبوع، وهبط مؤشر egx30 الرئيسي 1.29 ليسجل مستوى 15803 نقطة، بينما ارتفع كل من مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.28% ليصل إلى 749 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى 1938 نقطة.
البورصة المصرية
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