وزير البترول: ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى ملياري قدم مكعب يوميًا

طارق الملا

نسمة بيومي وعمر سالم



أعلنت وزارة البترول، عن ارتفاع إنتاج حقل ظهر ليصل إلى ملياري قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، ليضيف إنجازًا جديدًا لما تحقق في تنمية هذا الكشف العملاق.



جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018، بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول، والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".



وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق من إنجاز قياسي يحسب للكوادر البترولية التي تعمل على تنمية المشروع الذي يحظى بدعم ومتابعة واعية من القيادة السياسية، وكان لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة وتوجيهاته بتذليل العقبات أكبر الأثر في نجاح المشروع الذي صار إنجازه والإسراع بوضعه على الإنتاج قصة نجاح عالمية سواء من حيث التوقيتات والأرقام القياسية التي حققها أو التقنيات الحديثة التي استخدمها.



وأضاف الوزير أن التعاون المثمر والبناء بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية والدور الحيوي الذي تقوم به شركات قطاع البترول "إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية" لإنجاز المشروع، تحت إشراف شركة بترول بلاعيم يعد مثالاً حيًا على تضافر جهود الوزارة، بالتعاون مع شركائها لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.



وأوضح الملا أن زيادة إنتاج حقل ظهر وكذلك مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى التي ينفذها قطاع البترول ستسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتحقق خطة الدولة في زيادة الإنتاج بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.