EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلبة الطلائع بوحدات المظلات
الجمعة 07 سبتمبر 2018 05:03 م
القوات المسلحة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القوات البحرية تحتفل بتدشين أول «فرقاطة» مصرية من طراز «جوويند»
القوات المسلحة تبدأ تنفيذ محور ميناء أبو قير - الطريق الساحلى
القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا لتنمية قدرات كوادر أطباء الأسنان
وصول بعثة القوات المسلحة للحج إلى أرض الوطن
القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب الملتقى العربي، وذلك بقيادة وحدات المظلات.
بدأت الاحتفالية، بزيارة الطلبة للأنشطة التدريبية اليومية لقوات المظلات، والتي تخللها فقرات للقفز الحر، لإطلاعهم على القدرات التي تمتلكها القوات الخاصة المصرية واستعدادهم الدائم لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي قد يتعرض لها الوطن.
وأدى فريق كورال الطلائع، فقرات فنية شملت فقرات مسرحية وشعرية وغنائية، تعبر عن مدى الانتماء لمصر وشعبها العظيم، وضمت الطلائع عدد من الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة.
وفي نهاية الزيارة، وجه الطلبة الشكر للقوات المسلحة على ما يبذلونه من جهد وعرق للحفاظ على أمن الوطن، مشيدين بما رأوه من قدرات قتالية عالية تمتلكها قوات المظلات.
حضر الاحتفالية، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممدوح غراب، محافظ الشرقية، وخالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من قيادات القوات المسلحة.
القوات المسلحة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا