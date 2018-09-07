التنمية المحلية تنظم ورشة عمل للمحافظين لمعرفة مهماهم

اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية

بدور إبراهيم



تنظم وزارة التنمية المحلية ورشة عمل تعريفية المحافظين ونوابهم لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.



وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأن ورشة العمل والتي تستمر على مدار يومين اعتباراً من يوم السبت الموافق 8/9/2018 تأتى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة .



وأشار شعراوي إلى أن الورشة تأتى في ضوء بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع السادة المحافظين عقب أداء اليمين الدستورية مؤخراً بما يساهم في دعم عملية الإصلاح الاجتماعى والاقتصادي بعيداً عن البيروقراطية وبآليات تعتمد على المشاركة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يومياً عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وتركز على استغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها الى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال ورشة العمل استعراض أهم ملفات العمل التي يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وعلي رأسها تطوير التعليم للإرتقاء بقدرات الانسان المصرى، وتأهيله للمستقبل من حيث توفير الرعاية الطبية والبيئية والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة ، وكذا إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة ومشاركة الشباب والمرأة وتفعيل البرامج الثقافية والترفيهية ، و تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط والالتزام بالثواب والعقاب وإثابة وتحفيز المتميزين ومحاسبة المهملين والفاسدين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.



وأكد اللواء محمود شعراوي أن التكليفات وملفات العمل تتضمن أيضاً تنظيم الأسواق ضبط الأسعار ، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط وسائل النقل الداخلي بالمحافظات مع المتابعة المستمرة واليومية لملفات المخلفات والنظافة والقضاء علي الإشغالات في الشارع المصري بكافة المحافظات وكذلك ملف التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والاستمرار في حملات الإزالة للتعديات المخالفة ومنع أي تعديات جديدة في بدايتها وحماية نهر النيل و التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الاراضي الخاصة لإقامة تلك المشروعات والاستفادة من الميزات التنافسية.





