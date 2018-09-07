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الصحة: وضع خطة علاجية بالمدارس للوقاية من الأوبئة
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:54 م
هالة زايد
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هالة زايد
المال - خاص
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وضع خطة علاجية ووقائية من الأمراض المعدية والأوبئة، لمنع حدوثها في المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية.
يأتى ذلك تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019، حرصًا من وزارة الصحة على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس.
وزارة الصحة
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