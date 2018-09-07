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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الصحة: وضع خطة علاجية بالمدارس للوقاية من الأوبئة

هالة زايد
هالة زايد
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هالة زايد

المال - خاص

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وضع خطة علاجية ووقائية من الأمراض المعدية والأوبئة، لمنع حدوثها في المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية.

يأتى ذلك تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019، حرصًا من وزارة الصحة على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس.

وزارة الصحة
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