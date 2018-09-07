القوى العاملة: غرة محرم إجازة للقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوي العاملة

المال - خاص



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اليوم الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1440"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.



وأوضح الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فيه، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.