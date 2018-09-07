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طاقة
اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل منتجات بترولية بملياري دولار
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:47 م
المنتجات البترولية
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المنتجات البترولية
خالد بدر الدين
أعلنت وزارة البترول، اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للبترول وقعت اتفاقًا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من أجل دعم توفير مواد بترولية بملياري دولار.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن التمويل يأتي ضمن الاتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن الحكومة المصرية وقعت أمس الخميس اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل توفير سلع تموينية.
البترول
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