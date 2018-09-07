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استثمار
تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية في القاهرة والمحافظات
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:46 م
هالة السعيد بمائدة مستديرة
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هالة السعيد بمائدة مستديرة
أحمد عاشور
اجتمعت اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحضور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز طنطاوي ممثلا عن وزارة المالية، لمناقشة سبل توفير المخصصات المالية لتطوير وترميم ورفع كفاءة القصور الأثرية بالمحافظات.
أكدت هالة السعيد علي أن قطاع الآثار يدعم قوة مصر الناعمة، ويعد داعماً أساسياً للاقتصاد القومي، وأن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على الكنوز الأثرية التي تُجسّد ثراء مصر الحضاري، بمواصلة أعمال الصيانة والترميم والتي يأتي من أهمها تطوير القصور الأثرية، فضلا عن تسجيل الآثار وتنمية وعي المواطنين بتراثنا الحضاري وأهمية الحفاظ عليه.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص مبلغ حوالي 6.65 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع الآثار في خطة العام المالي 18/2019، وتتضمّن الخطة خمسة برامج أساسية تستهدف بشكل أساسي تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية، وهى برنامج استكمال إنشاء المتحف المصري الكبير الذي يهدف إلي إنشاء مركز ثقافي عالمي للتعرّف على الحضارة المصرية، برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار والذي يستهدف الكشف والتنقيب عن الحضارة المصرية القديمة وحمايتها من التعديّات في كل المحافظات، برنامج تطوير المتاحف، برنامج استكمال إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية، وبرنامج تطوير آثار النوبة والذي يهدف إلى تطوير وترميم كلٍ من آثار أسوان والنوبة، ومعابد فيلة، والمعابد الصخرية، ومعبدي أبو سمبل، ومتحف النوبة.
واستعرض وزير الآثار خلال الاجتماع إحالة عدد من القصور الأثرية ومشاريع الترميم الموضوعة لها، وخطة الوزارة المستقبلية لتطويرها، كما ناقش الوزير سبل رفع كفاءة بعض القصور المفتوحة للزيارة، مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذا التراث الفريد سواء كمتاحف أو لاستضافة فعاليات فنية وثقافية أو غير ذلك.
كما ناقش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إمكانية دراسة عمل نظام لشرح وتوفير المعلومات عن القصور الأثرية المفتوحة للزيارة عن طريق استخدام تطبيق يتم تحميله علي الهواتف المحمولة.
ومن جانبها أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن مصر مليئة بالقصور التي تعد تحفًا معمارية وأثرية، وتحكي جزءا هاما من تاريخ مصر، وأن الكثير من هذه القصور يمكن الاستفادة منها واستغلالها سياحيا، وقالت إن بعض هذه القصور يمكن استغلالها لإقامة فنادق بوتيك "Boutique Hotels"، حيث إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق والذي أصبح موجودا في دول كثيرة ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع ، مشيرة إلى التعاون مع وزارتي التخطيط والآثار في الفترة القادمة لدراسة إمكانية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.
وزراة الآثار
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