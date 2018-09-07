مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الإسلامية لتمويل سلع بترولية بقيمة 3 مليارات دولار

المنتجات البترولية

عمر سالم



شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي بين هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس أيمن حجازى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول لدعم توفير مواد بترولية بقيمة 2 مليار دولار.



ويأتي ذلك فى إطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين.



وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع، أن هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.



وأشار الملا، فى بيان اليوم الجمعة، إلى أنه بحث مع الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية فرص دعم وزيادة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة وضرورة الاستفادة من المساهمات الإيجابية للمؤسسة فى دعم البرامج المختلفة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، مشيراً إلى أن وزارة البترول تضع فى قائمة أولوياتها الاستمرار فى توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى.



وأكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا الاتفاق فى إطار زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين حيث يتضمن دعم مواد بترولية وذلك لصالح مصر.



وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك حتى 2021 لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى ، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى تقديم برامج دعم فنى لمؤسسات دعم التجارة فى مصر وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.



وقال هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إننا فى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التى تنطوى عليها هذه الاتفاقية والتى من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية وهناك أيضاً فوائد جمة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعى والتجارة الداخلية وهى سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة.



وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر من أجل احداث المزيد من التنمية وذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC ) قامت بإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع حكومة مصر ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمبلغ إجمالى قدره 9.2 مليار دولار، وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية (ISDB) والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامى للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالى 1.675 مليار دولار أمريكى إلى جمهورية مصر العربية خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح كما دعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC ) منذ إنشائها فى عام 2008 وحتى أغسطس 2018 مصر بنحو 274ر1 مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات وتقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC ) بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة بما فيها برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB).

