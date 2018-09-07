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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:37 م
ميناء بورسعيد
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ميناء بورسعيد
أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامة -اليوم الجمعة- بلغت 5.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات، ومغادره اثنتين، ومتواجد على الأرصفة اثنتين، ومن المنتظر دخول 5 أخريات.
أما ميناء غرب بورسعيد، شهد دخول 3 سفن، ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة اثنتين، ومن المنتظر دخول 3 أخريات.
وسجل الميناء خروج 2 سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول واحدة.
ميناء دمياط
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