سحر نصر تبحث مع وزير التجارة الأردني ترتيبات عقد اللجنة العليا 28

سحر نصر جديد

أحمد عاشور



التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، بحضور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، و فتحى عبد العظيم، رئيس القطاع العربى الافريقى بالوزارة.

بحث الاجتماع، الترتيبات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية فى دورتها الثامنة والعشرين، والمقرر عقدها فى القاهرة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والتى تعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عاماً.



وناقش الاجتماع، تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات الاردنية فى مصر وإزالة اى معوقات تواجه عمل البلدين، حيث أكدت الوزيرة، عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون وتسهيل اي إجراءات من اجل زيادة حجم الاستثمارات الأردنية في مصر وتكثيف التعاون في العديد من المجالات، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجى فى المستقبل.



واتفق الجانبان على عقد لجنة المتابعة الوزارية التحضيرية للجنة العليا بين البلدين، والمقرر عقدها فى الأردن خلال الفترة المقبلة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزير التجارة والصناعة والتموين من الجانب الاردنى، من اجل الاتفاق على الترتيبات النهائية لعقد اللجنة العليا برئاسة رئيسى وزراء البلدين.



وأشارت الوزيرة، إلى أهمية التوافق بين البلدين خلال اعمال اللجنة المشتركة، والتنسيق بين مختلف الوزارات فى مصر والأردن للعمل على الإسراع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات.



وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، حرص بلاده على دعم مصر وانجاح اعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يساهم فى تعزيز العلاقات بين مصر والأردن في مختلف المجالات، معربا عن تطلعه لزيادة حجم الصادرات الأردنية الي مصر، والتبادل التجارى بين البلدين.

