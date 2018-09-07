وزير الزراعة يعقد 9 لقاءات بإفريقيا للتعاون في تنمية الثروة السمكية

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت

الصاوي أحمد



عقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 9 لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة بدول: "بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا"، فضلاً عن مسؤولي الثروة السمكية بدولتي "سيراليون، والكاميرون"، ومدير عام المركز الدولي للأسماك.



جاء ذلك على هامش افتتاحه الملتقى الوزاري لورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز القدره المؤسسية، لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا، والذي استضافته مصر الثلاثاء الماضي.



وأكد وزير الزراعة على حرص القيادة السياسية في مصر وتوجيهاتها للحكومة بتكثيف سبل التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، وأن مصر تعتز بالانتماء الإفريقي، ولا تبخل في تقديم أي دعم لأشقائها في سبيل تحقيق التنمية في إفريقيا.



وخلال لقاءه بـ"سومانوجو كوتو" وزير الثروة الحيوانية بدولة بوركينا فاسو، أعرب وزير الزراعة، عن ترحيبه بالتعاون المشترك في مجال الثروة السمكية من خلال تنظيم دورات تدريبية للكوارد البوركينية، وإيفاد خبراء في مجال الإستزراع السمكي لنقل الخبرة المصرية إليهم، لافتًا إلى أن الجانب المصري في انتظار رأي الجانب البوركيني على مشروع مذكرة التفاهم لإنشاء مزرعة نموذجية في بوركينا فاسو لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الزراعي.



وأكد "أبوستيت" خلال لقائه بـ"لسان موكوفه لامبار"، وزير المياه والغابات والصيد بجمهورية أفريقيا الوسطى، على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الدائم لإفريقيا الوسطى، وتفعيل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين، من خلال دراسة أي مقترحات للتعاون من قبل إفريقيا الوسطى.



من جانبه، أعرب "لسان موكوفه لامبار"، عن شكره لجمهورية مصر العربية لدعمها الداعم لجمهورية إفريقيا الوسطى، معلنا رغبته إرسال وفد فني إلى مصر للقاء المسؤولين بوزارة الزراعة والتباحث بشأن تفعيل التعاون بين البلدين، مؤكدًا، ترحيب بلاده بالمستثمرين المصريين للاستثمار في بلاده.



وبحث وزير الزراعة مع "هنري دجمبو" وزير التنمية المستدامة واقتصاد الغابات والبيئة بجمهورية الكونغو برازافيل، تكثيف سبل التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تدريب الكوادر الكونغولية ونقل الخبرات المصرية في تلك القطاعات.



ووجه "هنري دجمبو" الشكر لجمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني، مؤكدًا، على رغبته في التعاون مع الجانب المصري.



وناقش الجانبان مشكلة الصيد الجائر، والذي يمثل إهدار للثروات الطبيعية للطول الإفريقية، ضرورة التعاون المشترك لحماية المياه الإقليمية للدول الإفريقية من الصيد الجائر.



وفي سياق متصل، أعربت "كليمنس ماتيجا لوبدي" وزيرة الثروة السمكية والبحرية بجمهورية الجابون، عن رغبتها التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجال التدريب، فضلا عن الحصول على زريعة أسماك من مصر، وتوفير خبرات مصرية في إنتاج الزريعة.



وأعرب وزير الزراعة، عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا استعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في توفير البرامج التدريبية اللازمة للمتدربين الجابونيين، فضلا عن تقديم الدعم الفني من خلال إرسال الخبراء المصريين لنقل الخبرات التي تحتاجها الجابون.



وأكد أبوستيت، خلال لقاءه مع "كريستوفر كيبانزينجا" وزير الزرعة بدولة أوغندا، استعداد وزارة الزراعة في مصر لتقديم الدعم الفني اللازم للأشقاء بحوض النيل.



وتقدم وزير الزراعة الأوغندي بالشكر لمصر على مساعدة بلاده في القضاء على حشائش المياه، معربًا، عن احتياج بلاده للتعاون مع مصر في الاستزراع السمكي من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتعاون في مجال حماية البيئة والبحيرات.



وأعلن "أبوستيت" خلال لقاءه بـ "فرانسيس كينغسلي أتو كودجو" نائب وزير الزراعة والثروة السمكية بدولة غانا، توفير البرامج التدريبية في المجالات التي يحتاجها الأشقاء الأفارقة وخاصة الجانب الغاني، مشيراً إلى أنه جرى توفير منح تدريبية لـ56 متدرب غاني بالمركز المصري الدولي للزراعة خلال الفترة من 2011 إلى 2016، معربا عن أمله في تدريب عدد أكبر من دولة غانا بمصر، قائلًا: إن وزارة الزراعة مستعدة لإرسال خبراء لدولة غانا في المجالات الزراعية والسمكية والحيوانية المختلفة.



من جهته، أعرب نائب وزير الزراعة الغاني، عن حاجة بلاده إلى الدعم المصري في مجال التدريب والبحوث في المجال الزراعي خاصة مجال الهندسة الوراثية، وكذلك في مجال الاستزراع السمكي والاستثمار في المزارع السمكية.



وفي السياق ذاته أعرب "إبراهيم توراي" نائب وزير الصيد والموارد البحرية بدولة سيراليون عن رغبة بلاده في التعاون مع مصر في تطوير الاستزراع السمكي، وتحسين القيمة المضافة من خلال التدريب في قطاع الأسماك وزيادة المزارع السمكية، ويجرى إبرام مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية للاستفادة من الخبرة المصرية لتطوير هذا القطاع في بلاده، واستقدام خبراء مصريين لنقل تلك الخبرة إلى المتخصصين في سيراليون.



والتقى وزير الزراعة بـ"مانو جاجي جيجادو" أمين عام وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة الكاميرون، مؤكدًا، ترحيب وزارة الزراعة بدعم الكاميرون بالخبرات الفنية في مجال الاستزراع السمكي وتوفير المنح التدريبية للكوادر الكاميرونية، وأن يكون هذا القطاع بمثابة القاطرة لتعزيز العلاقات بين البلدين.



كما بحث "أبوستيت" خلال لقاءه بـ"البروفيسور بابا عمر أبوبكر" مدير عام المركز الدولي للأسماك، إنشاء مركز إفريقي للتدريب في مجال الاستزراع السمكي في العباسية، يجرى خلاله نقل الخبرة والتكنولوجيا في هذا المجال إلى دول القاهرة السمراء، بما يساهم في تحقيق تنمية في هذا المجال على المستوى الإفريقي.

