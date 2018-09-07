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رفع 33 عدادًا كهربائيًا مخالفًا بالتجمع الخامس
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:30 م
عداد الكهرباء
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عداد الكهرباء
بدور إبراهيم
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، رفع ٣٣ عدادا كهربائيا مخالفا للنشاط السكني، بحى جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، بجانب تنظيم حملة لمصادرة تروسيكلات، وعربات كارو "نبيشة القمامة" بالتجمع، بالإضافة إلى تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة المستثمرين الجنوبية.
وأكد النجار، في بيان اليوم، مواصلة الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والاشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظا على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعا لظهور أى عشوائيات بها.
وفى سياق متصل، كشف المهندس عبدالرءوف الغيطي، نائب رئيس الجهاز، عن طرح أعمال رفع المخلفات لكمية 500 ألف م3 بالتجمع الخامس، بقيمة 7 ملايين جنيه، وجارٍي البدء برفع المخلفات بالمستثمرين الجنوبية، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة، للحفاظ على النظافة، ومقاومة ظاهرة الرتش والمخلفات.
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