أسعار الفاكهة تتحدى المقاطعة في اليوم الأخير

الخضار والفاكهة

الصاوي أحمد



واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها رغم وجود حملات المقاطعة التى انطلقت قبل 7 أيام وتستمر حتى نهاية اليوم الجمعة.



وأكد تجار خضراوات وفاكهة في الأسواق أن أسعار الفاكهة لاتزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفي، رغم وجود حملات المقاطعة.



وأشاروا إلى أن سعر المانجو العويس يتراوح بين 25-35 جنيها، والزبدية 20 جنيها والفص 50 جنيها والجوافة 15 والبلح الرملي الأصفر والأحمر من 6 إلى 8 جنيهات والرمان 10 جنيهات.



وأشار التجار إلى أن سعر العنب البناتي 15 جنيها والبلدي 8 جنيهات والخوخ بـ20جنيها، والبرقوق 25، والكمثرى 20 جنيها والتين 15جنيها.



كما واصلت أسعار الخضراوات استقرارها في الأسواق نتيجة زيادة معدلات طرح المحاصيل حاليا من المزارع إلى أسواق الاستهلاك.



وسجل سعر الكوسة 9 جنيهات والطماطم 5 إلى 6 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والفلفل الرومي 7 والبصل 5 جنيهات والجزر 8.



كما سجلت أسعار الخيار 6 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 10 جنيهات حتى 13 جنيها والملوخية 2 جنيه للربطة والباذنجان الرومي 3 والعروس الابيض 5 والأسود 5.



ولفت تجار إلى أن سعر الليمون تراجع لـ8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.



وتراجعت معدلات سحب الفاكهة من الأسواق المركزية بنسبة 40%، ورغم ذلك لم تهدأ الأسواق وتشير الأرقام والمقارنات أن سعر البيع في سوق التجزئة أقل كثيرا من السوق الاستهلاكية بنسب قد تصل إلى 50%.



