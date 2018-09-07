EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
الكهرباء: عودة التيار للمناطق المفصولة بأسيوط وسوهاج
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:23 م
انقطاع التيار الكهربائي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الكهرباء : سنضطر لقطع التيار عن مناطق بمحافظتي أسيوط وسوهاج
الكهرباء تعلن نتائج زيارة السيسي للصين
انقطاع التيار الكهربائي
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، عن عودة التيار الكهربائى لكل المناطق التى تأثرت أمس نتيجة العطل الذى أدى إلى فصل محطات طما وريفا وجرجا 220 كيلو فولت، اليوم الساعة 11:50 صباحاً.
وأضافت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن عودة التيار جاء بعد مجهودات استمرت على طوال الساعات الماضية لعمل اللازم نحو عودة التغذية الكهربية، مقدة الاعتذار عن هذا الانقطاع نتيجة العطل المفاجئ.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة حرصها الشديد على استدامة تلبية كل الاحتياجات الكهربية وتعمل دائمًا على ذلك.
وكانت الوزارة قد أعلنت -مساء أمس- أنها ستضطر لفصل التيار عن مناطق بمحافظتي سوهاج وأسيوط نتيجة فصل بمحطات محولات.
الكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا