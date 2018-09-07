تداولات البورصة تتضاعف إلى 10.5 مليار جنيه

البورصة

مصطفى طلعت



تضاعفت قيم تداولات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل 10.5 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه، وسط أداء متباين في المؤشرات.



وأوضح تقرير صادر عن البورصة -وصل "المال" نسخة منه- هبوط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 7.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 874.6 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 881.7 مليار.