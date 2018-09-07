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بورصة وشركات
تداولات البورصة تتضاعف إلى 10.5 مليار جنيه
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:17 م
البورصة
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صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء
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مصطفى طلعت
تضاعفت قيم تداولات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل 10.5 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه، وسط أداء متباين في المؤشرات.
وأوضح تقرير صادر عن البورصة -وصل "المال" نسخة منه- هبوط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 7.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 874.6 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 881.7 مليار.
البورصة المصرية
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