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بورصة وشركات
أوراسكوم للاستثمار تتصدر أنشط 10 شركات بالبورصة
الجمعة 07 سبتمبر 2018 04:13 م
البورصة المصرية
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تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة من حيث كمية التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن البورصة.
وسجلت الشركة أحجام تداول قدرها 151.7 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها 104.8 مليون جنيه.
واحتلت المراكز من الثاني إلى العاشر كل من: "جلوبال تيلكوم والعربية للاستثمارات والقلعة للاستشارات وعامر جروب والكابلات الكهربائية والمصرية للمنتجعات وبورتو جروب والصعيد للمقاولات وبالم هيلز".
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