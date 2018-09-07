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سيـــاســة
النائب العام يأمر بتسليم جثمانى سائحى الغردقة البريطانيين للسفارة
الجمعة 07 سبتمبر 2018 03:49 م
نبيل صادق النائب العام
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النائب العام: لا آثار لعنف جنائي على جثماني السائحين المتوفيين بالغردقة
نبيل صادق النائب العام
نجوى عبد العزيز
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الجمعة، قرارًا بتسليم جثمانى السائحين المتوفيين إلى مندوب السفارة البريطانية بالقاهرة.
وكان النائب العام قد أصدر بيانًا أكد فيه أنه استكمالاً للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 6545 إدارى أول الغردقة بشأن وفاة سائحين من رعاية المملكة المتحدة فى 21 أغسطس الماضى لأحد فنادق الغردقة.
وتضمن البلاغ أنه جارى استكمال التحقيقات، وسيتم الإعلان عن نتائجها فى حينه.
بريطانيا
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