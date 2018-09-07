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رياضة
آل الشيخ: أدعم مرتضى منصور وبيننا تنسيق كبير فى يناير
الجمعة 07 سبتمبر 2018 02:07 ص
المستشار مرتضى منصور
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المستشار مرتضى منصور
أحمد صبرى
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز، أنه يدعم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
ولم يوضح آل الشيخ سبب الدعم حيث يرجح أنه يدعمه فى البلاغ المقدم ضده أمام النائب العام أو قراراته داخل النادى بعد استبعاد لاعبين مهمين .
وكان ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ قد تقدم ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺫﺍﻋﺘﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻣﺴﺮﺑﺔ ﻟﻪ فى الجمعية العمومية للنادى .
وقال آل الشيخ فى منشور له على موقع فيسبوك : كل الدعم لسعادة المستشار مرتضى منصور واعتقد في يناير حيكون بيننا تنسيق كبير بيني وبينه وبين امير مرتضى .
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