برنامج خطوة لتحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة يصل الإسكندرية

برنامج خطوة لتحسن جودة الأعمال وتحفيز المصانع الصغيرة و المتوسطة

معتز محمود



أطلق اتحاد الجمعيات الاقتصادية و تنمية الدخل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz برنامج خطوة لتحسن جودة الأعمال لتحفيز المصانع الصغيرة و المتوسطة بالإسكندرية لزيادة التركيز على أهمية رضاء العامل و حل مشاكلة بالمصانع.



وقال نادر عبد الهادى رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة و عضو مجلس إدارة خطوة أن برنامج خطوة ممول من الوكالة الألمانية يتيح للمشروع الفائز مبلغ من 50 ألف إلى 550 الف جنيها كمنحة لا ترد للمصنع.



وأضاف عبد الهادى أنه يمكن للمصانع الصغيرة ـن تتقدم حتى عدد 6 مصانع بمقترح واحد له أثر على العاملين بمصانعهم و ذلك لتوفير فرصة للحجم المتناهى الصغر ايضا و ذلك من خلال 4 محاور و هى إدارة و تطوير الموارد البشرية ، ظروف مكان العمل و بيئته ، السلامة و الصحة، اماكن عمل تراعى النوع الاجتماعى.



وأوضح عبد الهادى أنه يتم للمرة الأولى مشاركة منطقتين فى محافظة واحدة بالمشاركة فى البرنامج وهما مدينة برج العرب و منطقة مرغم الصناعية بالتعاون مع جمعية مستثمرى مرغم بحضور 90 مصنعا و يهدف المشروع للوصول إلى 1000 مصنع على مستوى الجمهورية لرفع الوعى بأهمية جودة الأعمال.



وأكد عبد الهادى أن برنامج خطوة "لتحسين جودة العمل" يهدف إلى تقليل دوران العمالة بالمصانع و هذه المشكلة تعد الأولى فى الكثير من المصانع بالإضافة الى إلقاء الضوء على أهمية تدريب المشرفين داخل المصانع و ايضا حساب التكلفة المباشرة و الغير مباشرة لدوران العمالة و ذلك من خلال الإعلان عن إطلاق مسابقتها لعام 2018 – 2019.



وتابع إن توجه خطوة الدعوة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى نحو خاص فى هذه الدورة، لإعداد مقترحات وأفكار مشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين جودة الوظائف المتاحة وخلق فرص عمل أفضل داخل القطاع الفني والمهني بسوق العمل.



وأكد على أن برنامج خطوة يوفر الدعم الفني والمالي على حد سواء لأفضل مقترحات وأفكار المشروعات التي تقدمها الشركات ومجموعات الشركات لتتمكن من تنفيذ تلك الأفكار داخل شركاتها أو الأماكن المشتركة بينها (على سبيل المثال: فى المُجمع الصناعى أو المنطقة الصناعية) ومن ثم تشجيع الشركات لتحسين ظروف وبيئة العمل، وفي الوقت ذاته تحقيق استفادة اقتصادية من خلال ثبات العمالة واستقرارها.





