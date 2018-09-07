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نقل وملاحة
إحباط تهريب 21 مليون قرص ترامادول ببورسعيد
الجمعة 07 سبتمبر 2018 12:50 ص
الترامادول
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الترامادول
مها أبوودن
ضبطت جمارك بورسعيد كمية كبيرة كبيرة الأقراص المخدرة الممنوع استيراده طبقا لجداول المخدرات تصل لأكثر من 21 مليون قرص ترامادول وتامول
وتم الضبط بناءً على إخبارية بوجود أصناف ممنوعة ضمن حاوية واردة من الهند بنظام الترانزيت المباشر إلى ميناء غرب بورسعيد بوجهة نهائية إلى دولة ليبيا ومشمولها عبارة عن 517 كرتونة ملابس
وتم إحضار إذن النيابة العامة و تشكيل لجنة فتبين وجود 100 كرتونة قميص رجالي و417 كرتونة فيها 22 قميصا و21 مليون 620 ألف قرص ترامادول وتامول المخدرة
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