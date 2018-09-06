الإسكندرية تستعد لاستقبال موسم الأمطار

الإسكندرية تصرف مياه الأمطار بمدخل البيطاش والدخيلة

مها يونس



​كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة ، بعقد اجتماعا اليوم مع جميع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية المسئولة للاستعداد لاستقبال موسم الأمطار ٢٠١٨ _٢٠١٩، وذلك بديوان عام المحافظة.



حضر الاجتماع اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، ورؤساء الأحياء، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للتأكد من مدي جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخطط الطوارئ العاجلة لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.



وخلال الاجتماع؛ أكد السكرتير العام أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كفريق عمل متكاتف في مواجهة أي أزمة أو كارثة محتملة، موضحا أن خطة المحافظة لمواجهة الأزمات تشمل مفهوم العمل الجماعي، وهي تضم مجهودات كبيرة وقطاعات مختلفة، ويتم الاعتماد علي الإمكانيات الموجودة في كل قطاع.



وأشار "بسيوني" إلى أهمية الاستجابة الفورية من قبل جميع الجهات فور تلقي أي بلاغات بتجمعات لمياه الأمطار والتواجد في مكان الحدث، مشيراً إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الجهات حين وصول إنذار من قبل هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة وذلك قبل ٣ أيام من هطول الأمطار.



وأوضح السكرتير العام أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة وإختبار كافة استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار خاصة بالأنفاق والمناطق المنخفضة، لتجربة جميع المعدات علي الطبيعة وتحديد الوقت الذي ستستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، علاوة على تفقد بعض محطات الصرف الصحي ومعداتها لمتابعة جاهزية عامليها ومعداتها.



"كما قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالإشراف على عمل عدد من نماذج المحاكاة المفاجئة، وذلك للتأكد من مدى إستعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع أي أزمة طارئة



وأوضح أن أحد النماذج إستهدفت إبلاغ جميع الأجهزة بقيام عناصر إرهابية بمهاجمة إحدى الشركات للنظر في كيفية تعامل كل جهة مع الموقف، وكذلك الابلاغ عن تأثر المحافظة بسيول أدت إلى خسائر فى الأرواح والمنشآت والمرافق، وقد قامت كل جهة بإستعراض إمكانياتها و كيفية تصرفها فى حالة حدوث أي من الأزمات.



