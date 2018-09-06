التضامن: تنامي اهتمام الحكومة بالمناطق العشوائية والأكثر احتياجا بالصعيد

الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

المال -خاص



شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ( برنامج سكن كريم ) ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية



وصرحت والى أن برنامج سكن كريم أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة في القرى الأكثر احتياجا وان الامس شهد توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف بقيمة 100 مليون جنيه



وأضافت "اليوم يتم توقيع مع شركاء جدد من مؤسسات المجتمع المدني تأكيدا على تضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق اعلى معدلات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا"



وتابعت "نجح البرنامج حتى الأن في الوصول إلى 25 ألف اسرة بقيمة 180 مليون جنيه تم تحسين أوضاع السكن ورفع كفاءة مساكنهم في خمس محافظات من محافظات الصعيد "



وأشارت إلى أ منازل الأشخاص ذوى الإعاقة سيكون لها الأولوية في الاستفادة من برنامج سكن كريم بمناسبة عام الإعاقة



** مواجهة للفقر



ومن جانبها أكدت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي أن توقيع البرتوكول يأتي في إطار سعى الوزارة لتخفيف حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة بما يشمل توفير الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي وإجراء تحسينات بالمنازل وإنشاء أسقف وغيرها من الخدمات الأساسية



وقالت "قد بادرت الوزارة بإطلاق مباردة "سكن كريم" لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية ، وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".



وأوضحت أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية من المؤسسات التي تساهم في ميادين العمل الأهلي والتي لها خبرة في مجال التنمية الاجتماعية،



وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية رائدة لا تهدف إلي الربح وتعمل بميادين عمل متنوعة ، ومنها إعادة تأهيل ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية في القرى المصرية.



وأضافت القباج أنه وفقاُ للبروتوكول الموقع سيتم تأهيل بعض مساكن الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى بمحافظة سوهاج وهي خارفة المنشأة و الجلاوية مركز ساقلته و أولاد الشيخ بمركز دار السلام و روافع العيساوية مركز المنشأة و سفلاق مركز ساقلته، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون جنيه مصري على أن تتحمل مؤسسة ساويرس منها عشرة ملايين جنيه بينما تتحمل مؤسسة مصر الخير ثلاثة ملايين جنيه



كما أشارت نائب وزير التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على أن توفر وزارة التضامن الاجتماعي قوائم بالأسر تحت خط الفقر والفقيرة في القرى المستهدفة وذلك من واقع قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، والتي تمثل أولوية في شمولها بالخدمات الأساسية اللازمة لتوفير حياة كريمة لها، وإجراء بحوث دقيقة علي الأسر المستهدفة والتأكد من استحقاقها من عدمه،



وفقاً لما ذكرته قباج فقد اتفق الأطراف الثلاث على أن تكون مدة هذا البروتوكول سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيع الأطراف عليها ، و أن تنفيذ إعادة تأهيل منازل الأسر المستهدفة في القرى المختارة بنطاق محافظة سوهاج سيتم طبقاً للأسلوب المتبع في مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي و مؤسسة مصر الخير.