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سيـــاســة
مصر تُرحب بتطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي
الخميس 06 سبتمبر 2018 11:36 م
وزارة الخارجية مصر
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مصر ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا
وزارة الخارجية مصر
المال - خاص
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولتي إريتريا وجيبوتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها\ عثمان صالح، وزير خارجية إريتريا إلى العاصمة الجيبوتية صباح اليوم، برفقة وزيري خارجية كل من إثيوبيا والصومال.
وأكد البيان على ما سبق وأن دعت إليه مصر من أهمية تكامل الجهود الإقليمية نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، والبناء على الخطوات التاريخية الراهنة في المنطقة، والتي بدأت بتحقيق المُصالحة الإثيوبية الإريترية شهر يوليو الماضي، فضلاً عن استعادة العلاقات الطبيعية بين دولتي الصومال وإريتريا لاحقاً.
ودعت مصر المُجتمع الدولي نحو تعزيز روح التضامن والتعاون المُشترك في منطقة القرن الإفريقى عبر دعم الجهود القائمة
وأكدت على استمرارها في بذل كل جهد مُمكن لدعم مسار التقارب والتعاون بين الدول الإفريقية الشقيقة، بهدف تحقيق أمن وسلامة ورفاهية شعوب القارة.
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