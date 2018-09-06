أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب 86 تليسكوب محظور

تليسكوب محظور بمصر بحسب قرارات الجمارك
تليسكوب محظور بمصر بحسب قرارات الجمارك
أخبار متعلقة
small-img
إحباط محاولة تهريب مقتنيات أثرية بجمارك دمياط
تليسكوب محظور بمصر بحسب قرارات الجمارك

مها أبوودن 

ضبطت جمارك بورسعيد  86 تليسكوبا خاصا بالبنادق والرؤية الليلية المحظور دخولها للبلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر

كما تضم ضبط 90 كيلو جرام من  شفرات سلاح الكترات المحظور دخولها إلا بموافقة مسبقة من مصلحة الأمن العام.

وتعود الواقعة إلى إخبارية من النقيب أحمد الشافعى لإدارة منفذ الجميل الجمركي بوجود معلومات عن اعتزام  أ . ح . م قائد السيارة رقم ا د ج / 6291 تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع مخالفة للتعليمات الأمنية وغير خالصة الرسوم.


وتم ترقب وصول السيارة المنفذ وعند الوصول تم التفتيش فتبين وجود 86 تليسكوبا خاصا بالبنادق والرؤية الليلية الجديدة ماركة Bushnell منشأ اليابان، 90 كيلو شفرات سلاح الكترات داخل 3 شيكارة مخبأة داخل شنطة السيارة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا