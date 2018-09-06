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نقل وملاحة
جمارك بورسعيد تحبط تهريب 86 تليسكوب محظور
الخميس 06 سبتمبر 2018 11:13 م
تليسكوب محظور بمصر بحسب قرارات الجمارك
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تليسكوب محظور بمصر بحسب قرارات الجمارك
مها أبوودن
ضبطت جمارك بورسعيد 86 تليسكوبا خاصا بالبنادق والرؤية الليلية المحظور دخولها للبلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر
كما تضم ضبط 90 كيلو جرام من شفرات سلاح الكترات المحظور دخولها إلا بموافقة مسبقة من مصلحة الأمن العام.
وتعود الواقعة إلى إخبارية من النقيب أحمد الشافعى لإدارة منفذ الجميل الجمركي بوجود معلومات عن اعتزام أ . ح . م قائد السيارة رقم ا د ج / 6291 تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع مخالفة للتعليمات الأمنية وغير خالصة الرسوم.
وتم ترقب وصول السيارة المنفذ وعند الوصول تم التفتيش فتبين وجود 86 تليسكوبا خاصا بالبنادق والرؤية الليلية الجديدة ماركة Bushnell منشأ اليابان، 90 كيلو شفرات سلاح الكترات داخل 3 شيكارة مخبأة داخل شنطة السيارة.
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