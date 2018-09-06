تفاصيل حل رئيس هيئة الاستثمار لأزمة عمالة المنطقة الحرة ببورسعيد

أمانى العزازي



أكد محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن جميع أجهزة الدولة حريصة علي توفير المناخ المناسب للعاملين من أجل العمل والإنتاج.



وأوضح أن هناك أكثر من منطقة داخل الاستثمار في بورسعيد يمكن استخدامها كمناطق انتظار وعلي الجميع العاملين بمصانع الاستثمار أن يقدروا مصلحة الدولة في المقام الأول.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ عادل الغضبان مع مستثمري المنطقة الحرة بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ



وقال عادل إنه تقرر عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين بين المسئولين بالهيئة واصحاب المشروعات الاستثمارية لحل المشاكل التي تواجههم أولا بأول



وأوضح أن المنطقة الحرة الاستثمارية ببورسعيد واحدة من أهم مناطق الاستثمار في مصر والتي استحوذت في العام الماضي علي 30% من حجم صادرات الملابس الجاهزة لمصر للخارج



من جانبه، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن قرار تجميع سيارات العاملين بالاستثمار داخل المنطقة تم اتخاذه بعد دراسات ومتابعة دقيقة لحركة هذه السيارات والتي كانت تشكل ثغرة كبيرة في عمليات التهريب اليومي من بورسعيد وبمتوسط من 6 إلى 8 حاوية هي حجم المهربات التي تنقلها هذه السيارات أثناء خروجها من بورسعيد



وضاف المحافظ أن تجمع هذه السيارات كان يسبب الازعاج وتشوية منطقة مساكن حي مبارك والمناطق المحيطة من حجم مخلفات التي كانت تتركها بعد خروج السيارات من المدينة



وأوضح أن قرار تجميع السيارات داخل المنطقة الحرة يستهدف في الأساس توفير الراحة للعاملين بوجود السيارات بجوار المصانع مباشرة



وأشار إلى أن المحافظة كانت مستعدة لتكوين مركز جديد لتجميع خارج المنافذ الجمركية بالسيارات ثم نقل العاملين الي المنطقة الاستثمارية سواء تم تجميعهم من محطة قطار الكاب أوبالسيارات القادمة من المحافظات المجاورة ولكن استقر الراي على أن تكون نقطة التجمع داخل منطقة الاستثمار



وكشف مصدر للمال أن مصانع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية ببورسعيد تعانى منذ صدور قرار محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بنقل موقف سيارات العمالة الوافدة من خارج أسوار المنطقة إلى داخلها لمواجهة ظاهرة تهريب البضائع التى تفاقمت بصورة كبيرة خلال الاونه الاخيرة



وتسبب قرار المحافظ فى إحجام سائقي الحافلات عن نقل العمالة الوافدة من محافظاتهم (المنصورة والمنزله والدقهلية والشرقية )



وكشف المصدر أن الأزمة بين أصحاب الحافلات وبين محافظة بورسعيد وصلت إلى رئيس هيئة الاستثمار الذي بادر بالقدوم لبورسعيد لإيجاد حلول تضمن عدم تضرر المنطقة الحرة العامة الاستثمارية التى تتصدر





وقال المصدر إن قرار اللواء المحافظ عادل الغضبان وجد ترحيبا شديدا من القاطنين بالمناطق السكنية المجاورة للمنطقو الحرة العامة الاستثمارية نظرا للتكدس الشديد والإزعاج المستمر الذي يسببه أصحاب السيارات الوافدة فضلا عن تكدس السيارات بمدخل بورسعيد الجنوبي وصعوبة الحركة المرورية بالمنطقة.



ومن جانبه أكد مجدى كمال مدير جمعية المستثمرين بالمنطقه الحره العامه بدء انتظام حركة العمالة الوافدة العاملة بمصانع المنطقة



ولفت إلى أه قد تم الاتفاق بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحسن عادل رئيس الهيئة العامةللاستثمار على فتح منفذين لخروج سيارات العاملين منعا للتكدس وتخصيص قطعة أرض داخل المنطقه الاستثمارية وتجهيزها لتكون مقر ثابت يستخدم كجراج لسيارات نقل العمالة الوافدة داخل مصانع المنطقة.

معدلات تصدير الملابس الجاهزه لأمريكا وأوروباوقال المصدر إن قرار اللواء المحافظ عادل الغضبان وجد ترحيبا شديدا من القاطنين بالمناطق السكنية المجاورة للمنطقو الحرة العامة الاستثمارية نظرا للتكدس الشديد والإزعاج المستمر الذي يسببه أصحاب السيارات الوافدة فضلا عن تكدس السيارات بمدخل بورسعيد الجنوبي وصعوبة الحركة المرورية بالمنطقة.ومن جانبه أكد مجدى كمال مدير جمعية المستثمرين بالمنطقه الحره العامه بدء انتظام حركة العمالة الوافدة العاملة بمصانع المنطقةولفت إلى أه قد تم الاتفاق بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحسن عادل رئيس الهيئة العامةللاستثمار على فتح منفذين لخروج سيارات العاملين منعا للتكدس وتخصيص قطعة أرض داخل المنطقه الاستثمارية وتجهيزها لتكون مقر ثابت يستخدم كجراج لسيارات نقل العمالة الوافدة داخل مصانع المنطقة.

