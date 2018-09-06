سحر نصر: استثمارات المناطق الحرة وصلت إلى 26 مليار دولار

سحر نصر

أحمد عاشور



أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اجمالى الاستثمارات للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغت 26 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضى



وقالت الوزيرة في بيان " وصل عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية إلى 1093 مشروعا منهم 889 فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة".



وأوضحت أن رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.3 مليار دولار، إضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192.5 ألف فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية نحو 4.9 مليارات دولار، وتجاوزت الصادرات الخدمية الـ 4 مليارات دولار.



وذكرت الوزيرة، أنه تم اجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والاسماعيلية والاسكندرية والمنطقة الحرة الاعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والاسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء منطقة حرة عامة فى كل من نويبع والمنيا



وأوضحت أن انشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع الاصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، لافتة الي ان أخر منطقة حرة تم إنشائها فى مصر كانت عام 2005 وهو ما يجعل الوزارة تتوسع بشكل كبير فى إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر.



وأوضحت الوزيرة أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق الحرة من خلال خريطة مصر الاستثمارية والتى تتضمن الفرص الاستثمارية لكل الوزارات والهيئات في كل محافظات مصر.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها.



وأوضحت الوزيرة، أنه جارى إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والاسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والاقصر والغردقة، وانشاء مناطق استثمارية فى كل من بنها وميت غمر والصف، مشيرة إلى أن اجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها بجميع مراكز خدمات المستثمرين من 22 فبراير 2018 وحتى نهاية اغسطس الماضى وصل إلى 10339 شركة بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 30.6 مليار جنيه.



الجدير بالذكر، أن المناطق الحرة القائمة هي المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، وبلغت اجمالى المساحات بالمناطق الحرة نحو 2.6 الف فدان، وتبلغ اجمالى المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7 الف فدان، واجمالى المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 الف فدان.