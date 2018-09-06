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بنـــوك

2 مليار دولار فرقا بين تقديرات المالية والمركزي حول استثمارات الأجانب في الاذون

وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية
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وزارة المالية المصرية

لم يتسن لـ"المال" الحصول على تفسير رسمى من أحد مسؤولى الوزارة حول هذا التضارب.

مها أبوودن 

خالفت وزارة المالية تقريرا صادرا عن البنك المركزى اليوم بخصوص حجم استثمارات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية

وقدر أحمد كجوك نائب وزير المالية لرويترز منذ قليل أن حجم استثماراتهم بلغ  17.1 مليار دولار خلافا لما أعلنه البنك المركزى منذ قليل بنحو 15.01 مليار دولار .

ومن المعروف أن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية تأثرت سلبا بالأزمة فى الأسواق الناشئة، وسحب البعض استثمارات من محفظة الديون المصرية لاسيما فى آخر شهرين من العام المالى السابق إلا أن تلك المعدلات بدأت فى استرداد عافيتها مرة أخرى بعد مرور نحو شهر ونصف من العام المالى الجارى .

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي، الصادر اليوم، تراجعت إجمالي استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 15.01 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، حيث بلغت ذروتها منذ تعويم العملة المحلية .

ولم يتسن لـ"المال" الحصول على تفسير رسمى من أحد مسؤولى الوزارة حول هذا التضارب.
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