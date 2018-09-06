السكة الحديد: قطارات القاهرة- بنها ستتأخر 30 دقيقة لمدة أسبوع

السكة الحديد تؤكد أن التأخر بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات وتعتذر للركاب





محمود محسن





قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد إن الهيئة اعتبارا من مساء اليوم الخميس 6 سبتمبر حتى يوم 13 سبتمبر ستشهد بعد التأخيرات نظرا لقيام الشركات القائمة بتحديث نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الاليكتروني



وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مسير القطارات بسرعة 30 كم فى مواقع العمل (تهديات) وانه نتيجة هذه الأعمال فى المسافة بين محطتى قها وسندنهور سيؤدى ذلك إلى تأخير القطارات الطالعة والنازلة فى المسافة بين بنها والقاهرة مدة 30 دقيقة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يتم استبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ((Electronic Interlocking System الذي يحقق أعلى معدلات الآمان مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق السلامة والأمان.

يضاف إلى ما سبق متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية من خلال شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظه كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها، مما يحد من حوادث المزلقانات.

وقدمت الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات نظرا لتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وتطرق إلى أنه