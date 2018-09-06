وزير التموين: سنوفر جميع الإمكانيات لدعم أي استثمارات بالمحافظات

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين

محمد مجدي



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم توفير جميع الإمكانيات للمستثمرين لإنشاء استثمارات بالمحافظات.



وقال المصيلحي خلال مؤتمر طرحه بجهاز التجارة الداخلية لعرض فرص الاستثمار بالمحافظات إنه لا داعي للمماطلات ويجب الإسراع في معرفة متطلبات المستثمرين لبدء التنفيذ.



من جهته، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم عمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين الذي قام بدوره وعرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث المشكلات وحلها.



وشدد عشماوي على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين في الاعتبار.



وأوضح أن هناك تصورا بأن يقوم جهاز التجارة الداخلية بإصدار كافة التراخيص.



وتابع هناك تجربة جيدة لإنشاء المناطق الوجيستية وهي منطقة دلتا في طنطا مضيفا أن خلال شهور وتحديدا في 16 أكتوبر سيتم وضع حجر الأساس في البحيرة لمجموعة من الأنشطة التجارية.



