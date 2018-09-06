الذهب يعاود الارتفاع.. وعيار 21 يصعد جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس ارتفاعًا، على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب ارتفعت، اليوم، بعد تراجعها لمدة يومين.





وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 604.5 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 603 جنيهات أمس.





وسجل عيار 18 قيمة 518 جنيهًا، وعيار 24 نحو 692 جنيهًا بدلًا من 690 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1202 دولار، بدلًا من 1196 دولارًا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4835 جنيهًا بدلًا من 4825 جنيهًا أمس.







