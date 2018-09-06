مكاسب 5 بورصات بقيادة دبى والقاهرة وهبوط الرياض

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة بقيادة دبى والقاهرة



كما هبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الرياض لتواصل خسائرها بعد تراجعها 3 % في الجلسة السابقة بسبب مخاوف المستثمرين من اضطرابات الأسواق الناشئة مع تفاقم التوترات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العديد من الدول ولاسيما الصين.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة كسب حوالى 0.3 % ليسجل 15803 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام زاد بنفس النسبة ليتجاوز 2827 نقطة بفضل أسهم شركات العقارات.



وزادت أسعار أسهم شركة الاتحاد العقارية بحوالى 5 % بينما زاد سعر سهم شركة إعمار للتطوير 1.9 % كما قفز سعر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 10 %.



وارتفع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4 % ليصل إلى حوالى 1340 نقطة و مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.2 % ليزداد إلى حوالى 5305 نقطة بينما تقدم مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 4 نقاط فقط ليستقر عند 4433 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك مسقط، أكبر مصرف في سلطنة عمان بأكثر من 1.6 % .



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % لينزل إلى حوالى 7688 نقطة مع هبوط سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2 % وسعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 3.8 % .



ولا يزال مؤشر تداول مرتفعا بأكثر من 6 % عن مستواه في بداية العام ولكنه خسر حوالي 7.8 % في الربع الحالي غير أن بعض السماسرة يرون إن السوق مهيأة لتصحيح بعد موجة بيع كثيفة في الأسبوع الحالي.



فى حين تراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 3 نقاط فقط ليستقر عند حوالى 9830 نقطة ونزل مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.2 % لينخفض إلى حوالى 4918 نقطة بسبب ضعف أداء أسهم شركات الطاقة والقطاع المالي.



ومن الشركات والبنو ك الإمارتية التى تكبدت خسائر اليوم فى بورصة بوظبى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التى هبط سعر سهمها حوالى 2.6 % كما تراجع سعر سهم بنك الاتحاد الوطني 4 % بينما كسب سعر سهم بنك أبوظبي الأول 0.4 % .



