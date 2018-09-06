إقبال على ماكينة صرف الفكة بمحطة مترو الشهداء

مها أبو ودن









شهد ثاني أيام تشغيل ماكينة الصراف الآلي بمحطة مترو الشهداء، والتي تم تركيبها، أمس الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث سهّلت تلك الماكينة توفير الفكة لشراء تذاكر المترو دون تكدس أو تزاحم على شباك التذاكر.





من جانبه قال اللواء عبد الرءوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إن الماكينة التي تم تركيبها، بالتعاون مع هيئة مترو الإنفاق، سيكون لها دور كبير في تقليل التكدس والتزاحم على شراء التذاكر ومن ثم ستوفر وقت المواطن عند ذهابه إلى عمله أو وجهته دون تأخير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توريد المزيد من ماكينات الصراف الآلي بعدّة محطات للمترو لتوفير الفكة والتيسير على الجميع.





وأشار الأحمدي إلى ضرورة التزام المواطنين بالفئات المالية المسموح بها في التعامل مع الماكينة، وهي فئة (عشرة جنيهات وعشرون جنيهًا) فقط، مؤكدًا أنه لا بد من إدخالها بالطريقة الصحيحة وعدم ثني العملة أثناء إدخالها الماكينة حتى لا تؤدي إلى توقفها عن العمل.





في السياق نفسه قال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن الدولة تشهد تجربة جديدة فريدة من نوعها وهي ماكينة الصراف الآلي التي تمكّننا من تحويل العملة الورقية إلى المعدنية، لافتًا إلى أن تلك الماكينة ستعمل على حل الأزمة المتكررة التي يسببها نقص الفكة، خصوصًا مع تغيير أسعار تذاكر هيئة مترو الإنفاق إلى فئة الـ3 و5 و7 جنيهات مما أدى إلى زيادة التكدس على شباك التذاكر بسبب نقص العملات المعدنية (الفكة).





وأكد مستشار وزير المالية للشئون الهندسية أن نجاح التجربة الخاصة بتركيب وتشغيل أول ماكينة صرف آلي للفكة في محطة الشهداء ستمكننا من التوسع في تركيبها بعدة أماكن مختلفة بنواحي الجمهورية منها باقي محطات مترو الإنفاق الأخرى، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة طرح ماكينات أمام مراكز هيئة البريد خلال الفترة المقبلة.





في هذا الصدد أكد مفيد ويليام، مساعد رئيس شركة المترو للشئون المالية والإدارية، أهمية نشر ماكينات صراف آلي في محطات عديدة بالمترو، مشيرًا إلى أن الماكينة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ البدء في تركيبها وتشغيلها، حيث سهلت بشكل كبير الحصول على فكة من خلال استبدال العملات الورقية بالعملات المعدنية، لافتًا إلى أن المواطن كان يعاني نظرًا لصعوبة توافر الفكة خلال الفترة الماضية.





كما أكد ويليام أنه سيتم متابعة تغذية الماكينة بشكل دوري، والجاهزية الكاملة لمواجهة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه الماكينة وعمليات الصرف في المرحلة المقبلة.



