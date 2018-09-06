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بنـــوك
المركزى: ارتفاع العائد على أذون الخزانة 6 و12 شهرًا إلى 19.4%
الخميس 06 سبتمبر 2018 08:30 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 شهور ارتفع بشكل طفيف في عطاء الخميس وأيضًا متوسط العائد على الأذون لأجل عام.
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا إلى 19.43% من 19.36% في العطاء السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 357 يومًا إلى 19.25% من 19.187%.
وقالت وزارة المالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عطاء أذون الخزانة لأجل 182 يومًا تم تغطيته 1.5 مرة، بينما تم تغطية عطاء أذون الخزانة لأجل عام 1.7 مرة.
وباعت مصر، اليوم الخميس، أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 7.922 مليار جنيه (444.06 مليون دولار)، في حين باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 8.708 مليار جنيه.
وقال متعاملون بسوق أدوات الدين لـ"رويترز"، اليوم الخميس: ”الارتفاع في العوائد جاء أقل من المتوقع اليوم، خاصة في ظل بيع الأجانب لأذون الخزانة المصرية لأجل 182 يومًا في سوق ما بين البنوك خلال اليومين الماضيين بفائدة تصل إلى 19.75% ونحو 19.5% لأذون 4 شهور و19.70% لأذون ذات أجل 9 شهور.
وطلبت بعض البنوك متوسط فائدة اليوم على أذون ذات أجل العام بنحو 19.5%- 19.7%، وفي عطاء 182 يومًا بنحو 19.70%- 19.9%.
وبلغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومي 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يونيو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
البنك المركزى
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