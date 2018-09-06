الكهرباء : سنضطر لقطع التيار عن مناطق بمحافظتي أسيوط وسوهاج

عمر سالم









قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها ستضطر إلى فصل جزء من التيار الكهربى لبعض الوقت عن بعض الأماكن بمحافظتى سوهاج وأسيوط.





وأوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فصل التيار يرجع إلى فصل محطات محولات طما وجرجا وريفا، والتى حدثت، صباح اليوم، وتبيّن أن السبب وجود عطل على إحدى الدوائر المغذية للمنطقة.





وأضاف أن العطل اضطر الوزارة لقطع التيار إلى حين الإصلاح وتستمر الجهود حاليًّا لسرعة الإصلاح وعودة التيار بالكامل لكل المناطق المتأثرة.





كان مركز التحكم القومى قد أعلن أنه فى تمام الساعة 12.38 تعرضت محطات محولات طما ، وجرجا وريفا جهد 220 ك.ف للفصل نتيجة عطل مفاجئ، وتم على الفور القيام بمجهودات مستمرة لإعادة الجهد والتيار للأماكن المتأثرة، وبالفعل تم إعادة التغذية الكهربائية فى تمام الساعة 12.50.



